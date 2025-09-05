Son Mühür- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarında artışa gitti. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, ortalama yüzde 7,5 oranındaki zam bugünden itibaren geçerli olacak.



Kuru çaya en son temmuz ayı sonunda yüzde 3,5 zam yapılmıştı. Böylece kısa süre içinde ikinci kez fiyat güncellemesine gidilmiş oldu. Artış oranlarının peş peşe gelmesi, çay tüketicilerinin gündelik harcamalarını da doğrudan etkileyecek.

Neden zam yapıldı?

ÇAYKUR, zammın gerekçelerini artan iş maliyetleri ve yaş çay fiyatlarındaki yükseliş olarak açıkladı. Kurum, üretim sürecindeki maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Özellikle enerji, ambalaj ve işçilik giderlerindeki yükselişin çay sektörüne ek yük getirdiği belirtildi.

Çayın Türkiye’deki Önemi

Türkiye, dünyada en çok çay tüketen ülkeler arasında yer alıyor. ÇAYKUR’un fiyat güncellemeleri yalnızca üretici ve satıcıları değil, günlük yaşamında çayı vazgeçilmez gören milyonlarca tüketiciyi de doğrudan ilgilendiriyor.