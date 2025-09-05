Son Mühür- Olay, dün saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana gelmişti. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı Genel Soruşturma Bürosu’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önce husumetli olduğu Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanmıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Kayhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Mustafa Can Gül gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Gül, emniyet ve savcılık sorgusunda suçunu kabul etmişti.

Savcılık sorgusunun ardından “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklanan Gül, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderilmişti.

“Bir anlık panikle yaptım”

Olay anını soğukkanlılıkla anlattığı belirtilen Mustafa Can Gül, kalan parasını almak için restorana gittiğini iddia etmişti. Kayhan ile arasında arbede çıktığını belirten Gül, “Bir anlık panikle bıçakla kestim” ifadelerini kullanmıştıç

Tanık anlattı: “Abimi kanlar içinde gördüm”

ATV Haber’in ulaştığı restoran çalışanı Hacer Durmuş, olay anına dair çarpıcı bilgiler verdi. Durmuş, şüphelinin daha önce de restoranda çalıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“16 yaşında bizimle çalıştı, 4 sene çalıştı. Uyuşturucu kullandığını gördük. Abim onu içeri almadı. Ben koştum, mutfağın önünde abimi kanlar içinde yerde gördüm. Bağırdım, ağladım.” Durmuş ayrıca zanlının bir yıl önce de aynı restorana gelip camları kırdığını açıkladı.

Savcı ile katilin fotoğrafı ortaya çıktı

Cinayetin ardından ortaya çıkan bir fotoğrafta, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile katil zanlısı Mustafa Can Gül’ün aynı karede yer aldığı görüldü.

Cenaze programı belli oldu

Savcı Ercan Kayhan’ın cenazesi, yarın cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.