Rize’nin merkez ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi’nde, çay toplama makineleri üreten bir firmaya ait depoda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

Depoda bulunan akülü çay toplama makinelerinin yanması, yangının hızla büyümesine neden oldu.

Elektronik yangını kötü koku ve yoğun duman oluşturdu

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, elektronik ekipmanların tutuşması nedeniyle çevrede kötü koku ve yoğun duman oluşturdu.

Mahalle sakinlerinin dumanı fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Polis güvenlik şeridi oluşturdu, itfaiye yoğun müdahalede bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yangının olduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak çevredeki vatandaşların yaklaşmasını önledi.

Rize Belediyesi itfaiye ekipleri ise kısa sürede müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı.

Can kaybı yok, hasar tespit çalışmaları başladı

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Depodaki maddi hasarın boyutu henüz netleşmezken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler detaylı inceleme başlattı.

