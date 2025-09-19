Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Muğla’da akşam saatlerinde başlayan fırtına, gece boyunca etkisini sürdürdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, Alaattin Yalçın Camisi’nin minaresinin külahı yıkıldı.

Çatı uçtu, minare külahı düştü

Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi’nde etkili olan fırtına sırasında cami minaresinin külah kısmı yerinden koparak düştü. Bir evin üzerine devrilen elektrik direği hasara yol açarken, birçok noktada ağaçlar kökünden söküldü.

“Böyle bir rüzgar görmedim”

Evi zarar gören mahalle sakini Mehmet Pehlivan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “45 yaşındayım, bugüne kadar Düğerek’te böyle bir rüzgar görmedim. Çatılar uçtu, balkonum yıkıldı. Normalde balkonda yatıyorum, Allah’tan içerideydim. Camimizin külahı gözlerimin önünde düştü ama çekemedim. Allah korudu.” Fırtınanın ardından bölgede belediye ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.