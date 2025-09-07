Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Mart’ta yaşanan olayın ayrıntılarına yer verildi.

Müşteki Gamze Demir (37), çocuklarına ait solunum cihazını teslim etmek için boşanma aşamasındaki eşi Kerem Demir (37) ile Çatalca’daki pazar yerinin alt kısmında buluştu. Cihazı teslim ettikten sonra yürümeye başlayan Gamze Demir’in üzerine sanığın aracıyla yöneldiği belirtildi.

Kamera kayıtlarıyla tespit edildi

İddianamede, sanığın önce müştekinin yanına gelip durduğu, ardından geri manevra yaparak müştekinin bulunduğu yöne çarptığı ifade edildi. Çarpma sonucu Gamze Demir’in savrularak çöp konteynerlerine çarptığı, ardından yere yığıldığı kaydedildi. Olay anı, çevredeki kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

Adli Tıp raporu: Hayati fonksiyonları etkiledi

Adli Tıp Kurumu raporunda, Gamze Demir’in yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu, kemik kırıkları nedeniyle hayati fonksiyonlarının etkilendiği belirtildi.

“Silah sayılan araçla kasten yaralama”

Savcılık, sanığın araç gibi silahtan sayılan bir araçla kasıtlı olarak müştekiye çarptığını belirterek, üzerine atılı suçu işlediğini vurguladı.

Kerem Demir hakkında, “eşe karşı silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama” suçundan, cezada artırım yapılarak 3 yıl 4 ay 15 günden 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Dava kabul edildi

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Çatalca 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.