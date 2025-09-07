Edinilen bilgilere göre Yılmaz, yaralama ve yağma suçlarından tutuklu bulunan A.K. ile görüşmek üzere cezaevine geldi. Yanında getirdiği hapları peçeteye sararak iç çamaşırının askısına gizledi. Bu yöntemle müvekkiline hapları ulaştırmaya kalkıştı.

Güvenlik görevlileri suçüstü yakaladı

Görüşme sırasında şüpheli hareketleri fark edilen avukat, cezaevi personelinin müdahalesiyle suçüstü yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece cezaevine uyuşturucu sokma girişimi engellenmiş oldu.

Mesleğine yeni başlamıştı

Sabah’ın aktardığına göre Meltem Yılmaz, 2019 yılında Kırşehir Barosu’nda stajını tamamlayarak avukatlık mesleğine başlamıştı.