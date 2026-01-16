İstanbul'un pek çok noktasıyla birlikte İzmir'i de kapsayan geniş çaplı bir soruşturmanın neticesinde, kamuoyunda "Casperlar" adıyla bilinen organize suç yapısına yönelik hukuki süreçte kritik bir aşamaya gelindi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen tahkikat sonucunda, örgütün hiyerarşik yapısı ve gerçekleştirdiği kan donduran eylemler gün yüzüne çıkarıldı. Hazırlanan kapsamlı iddianameyle birlikte, aralarında suça sürüklenen çok sayıda çocuğun da bulunduğu toplam 68 kişi hakkında yargılama süreci resmen başlatıldı.

13 ilçede eş zamanlı baskın

Güvenlik güçlerinin radarına takılan şebekenin, özellikle reşit olmayan bireyleri illegal faaliyetlerinde birer araç olarak kullandığı saptandı. İstanbul'un Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli gibi nüfusun yoğun olduğu ilçelerinin yanı sıra İzmir’in turistik bölgesi Çeşme’de de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, suç örgütünün 18 yaş sınırının altındaki 57 çocuğu kendi bünyesine katarak operasyonel faaliyetlerde ön plana sürdüğü ve bu çocukları karanlık işlerine alet ettiği teknik ve fiziki takiplerle somutlaştırıldı.

4 ölüm ve onlarca mağdur

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylar, örgütün neden olduğu tahribatın boyutlarını gözler önüne serdi. "Casperlar" grubunun faaliyet gösterdiği süre zarfında toplamda 41 ayrı şiddet ve yağma olayına karıştığı, bu eylemler neticesinde 66 vatandaşın mağduriyet yaşadığı resmi kayıtlara geçti. En vahim tablo ise silahlı saldırılar sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirmesi oldu. Suç örgütünün mahalle aralarında korku iklimi oluşturarak hakimiyet kurmaya çalıştığı, bu süreçte hem can kayıplarına hem de ciddi yaralanmalara sebebiyet verdiği hazırlanan dosyanın en can alıcı kısımlarını oluşturdu.

Ağırlaştırılmış suçlamalarla yargı karşısına çıkıyorlar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan iddianamede, şüpheliler için oldukça ağır hapis cezaları talep ediliyor. Yargılanacak 68 isim hakkında; suç işlemek amacıyla teşkil edilen örgüte üye olmanın yanı sıra, nitelikli yağma, planlayarak kasten öldürme, cinayete teşebbüs gibi kamu vicdanını yaralayan suçlamalar yöneltildi. Ayrıca, cephanelikleri andıran ruhsatsız ateşli silahlar ve mermilerin bulundurulması ile vahim nitelikteki mühimmat taşınması da suç dosyasına eklendi. Yargılama süreci devam ederken, suça bulaştırılan çocuklardan 38’inin halihazırda tutuklu bulunduğu ve yargılamanın bu tutukluluk halleri üzerinden yürütüleceği bilgisi paylaşıldı.