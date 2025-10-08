Son Mühür- Sabancı Holding’in CarrefourSA ve Teknosa’nın satışını değerlendireceği yönündeki Reuters haberi, piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Haberin ardından CarrefourSA hisseleri kısa sürede 90 TL seviyesinden 100 TL’ye kadar yükseldi.

Reuters, Sabancı Holding üst yönetiminin 3 Ekim’de analistlerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, “öz kârlılığı düşük şirketlerin satışa çıkarılabileceği” ve ilk etapta CarrefourSA ile Teknosa’nın hedeflendiği iddiasını gündeme getirmişti.

CarrefourSA’dan KAP’a açıklama

Haberin ardından yaşanan sert fiyat hareketi üzerine CarrefourSA, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Şirket, pay senetlerindeki olağandışı fiyat ve miktar değişikliklerine ilişkin Borsa İstanbul’un talebi üzerine şu ifadeleri paylaştı:

“Borsa İstanbul A.Ş.’nin E-18454353-100.06-40025 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 8. maddesi gereği yapılan açıklamamızdır:

Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.”

“Satış gündemde değil”

Şirketin yaptığı bu açıklama, satış iddialarının doğrulanmadığı şeklinde yorumlandı. CarrefourSA yönetimi, herhangi bir özel durumun veya satış hazırlığının olmadığını vurgularken, yatırımcılar hisselerdeki ani yükselişin ardından dengelenmeyi bekliyor.

Piyasada etkisi sürüyor

Reuters’ın haberinin ardından yaşanan sert fiyat hareketleri, hem CarrefourSA hem de Teknosa hisselerinde dalgalanma yarattı. Analistler, Sabancı Holding’in stratejik portföy yapısında olası değişikliklerin piyasalar tarafından yakından izleneceğini belirtiyor.