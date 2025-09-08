Çarpındı dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. Dizi prodüksiyon ekibi, özellikle hikâyenin atmosferini ve karakterlerin yaşam tarzını yansıtacak mekanlar seçerek çekimleri ağırlıklı olarak Üsküdar, Kuzguncuk, Beşiktaş ve Beykoz gibi semtlerde yaptı. İstanbul’un doğal ve tarihi dokusunun ön plana çıktığı bu semtlerde gerçekleştirilen dış çekimlerde, şehrin renkli evleri, dar sokakları ve sahil manzaraları ekrana yansıtıldı.

Nerede Çekildi? İstanbul’un Öne Çıkan Semtleri

Çarpındı dizisinin çekimlerinde Üsküdar ve Kuzguncuk, karakterlerin günlük hayatını anlatan sahnelere ev sahipliği yaptı. Tarihi dokusu ve mahalle atmosferiyle bilinen Kuzguncuk, dizide özellikle aile yaşantısının işlendiği bölümlerde öne çıktı. Beşiktaş ve Beykoz ise geniş parklar, sahil şeridi ve kafe ortamlarıyla genç karakterlerin sosyal yaşamlarını da yansıttı.

Özel Hastane Seti ve Diğer Mekânlar

Dizinin ana karakterlerinden birinin tedavi süreci, izleyiciye gerçekçi bir şekilde aktarılabilmesi için İstanbul Şişli’de özel olarak kurulan bir hastane setinde çekildi. Senaryoda hastane sahnelerine sıkça yer verilmesi nedeniyle, profesyonel bir ortam yaratılarak tıbbi detaylara uygun bir çekim ortamı oluşturuldu. Bunun dışında yerleşim alanı olarak birkaç sahnede Balat, Zekeriyaköy ve Sarıyer gibi semtler de kullanıldı.

Şehrin Dramatik ve Doğal Yüzü Diziye Yansıdı

Çarpındı dizisinde İstanbul’un farklı yüzleri dikkatli bir şekilde ekrana taşındı. Balat’ın renkli evlerinden, Kuzguncuk’un sakin sokaklarına, Beşiktaş’ın hareketli mekanlarına ve Beykoz’un doğayla iç içe olan alanlarına kadar geniş bir yelpazede çekim yapıldı. Böylece hem şehir merkezinin karmaşası hem de tarihi ve doğal güzellikler senaryoya entegre edildi.

Çekim lokasyonlarının seçimi, hikâyenin duygusal derinliğine ve karakterlerin yaşam mücadelelerine gerçekçi bir zemin kazandırarak dizinin görsel kalitesini artırdı. İstanbul’un bu çeşitli noktalarında gerçekleştirilen çekimler, seyirciye geniş ve zengin bir kent atmosferi sundu.