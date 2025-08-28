Bakan Göktaş, “Türkiye’de yaşlı nüfus oranı artık yüzde 10,6 seviyesine ulaştı. Tahminlere göre bu oran 2040’ta yüzde 16’yı aşacak. Etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılında ortanca yaşın 60’a çıkacağı öngörülüyor” dedi.

“Doğurganlık oranlarının düşmesi yaş ortalamasını yükseltiyor”

81 ilde düzenlenen çalıştaylarla yaşlılık politikalarının ele alındığını belirten Bakan Göktaş, doğurganlık hızındaki düşüşün nüfus yapısını değiştirdiğine dikkat çekti.

“Eskişehir doğurganlık hızının en düşük olduğu illerden biri. Demografik dönüşüm; sağlık, emeklilik, bakım hizmetleri ve şehir planlamasında yeni politikalar geliştirmemizi zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.

Evde bakım ve aile yanında yaşam vurgusu

Göktaş, yaşlıların kurum bakımından ziyade aileleriyle yaşamalarını önceliklendirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Yaşlı Profili Araştırmamızda, yaşlıların yüzde 64,4’ü kendilerini en çok mutlu eden şeyin aileleri olduğunu ifade etti. Bu nedenle evde bakım hizmetlerini ve gündüz yaşam merkezlerini güçlendiriyoruz.”

“Aile Yılı” kapsamında yeni projeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2025’in Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, aile büyüklerinin toplumsal hafızanın taşıyıcısı olduğuna dikkat çekerek, “Aileyi güçlendirmek istiyorsak önce aile büyüklerimize sahip çıkmalıyız” dedi.

Eskişehir’de yaş ortalaması Türkiye’nin üzerinde

Çalıştayda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise şunları söyledi:

“Türkiye’de ortanca yaş 34,4 iken, Eskişehir’de bu oran 38,2. Türkiye ortalamasının üzerinde bir yaşa sahibiz. Bu nedenle çalıştayın ortaya koyacağı sonuçlar gelecekteki politikalara yön verecek.”