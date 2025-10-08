Son Mühür- İzmir'in göbeğinde günde 4 bin araca hizmet veren Çankaya Otoparkı bugünlerde yıkım kararı nedeniyle gündemde.

Çankaya Otoparkı ve bir zamanlar 250 esnafın kullandığı AVM'nin yıkım kararına AK Parti kanadından tepkiler ise artarak sürüyor.

Yapı denetim şirketi olduğu için sektörü de yakından bilen AK Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Ali Nail Kocabaş, ''İnşaat mühendisi olarak söylüyorum, yıkılmak istenen otopark dört ana bloktan oluşan bir yapı. Üçünde güçlendirme gerekiyor ama yapılardan biri sağlam.

Bu otoparkın sadece yüzde 43'ü Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde. Büyükşehir, sağlam olan ve mülkiyetinin çoğunluğu başkalarına ait olan özel bir mülkü istese de yıkamaz. Buradan altını çizerek söylüyorum, Çankaya Otoparkı'nı yıkamazsınız'' mesajı verdi.



Ortada güçlendirme projesi yok...



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Levent Yıldır'ın “Ben inşaat mühendisiyim. Güçlendirme yaptığımız zaman deriz ki, inşaatın yeniden yapılmasının maliyetinin yüzde 30’unu geçiyorsa, güçlendirme makul değil.” açıklamasına göndermede bulunan Kocabaş,

''Ortada güçlendirme projesi yok ki'' hatırlatmasında bulundu.

Çevre İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bilgi aldığını belirten ve söz konusu binayla ilgili bilirkişi raporunu da incelediğine dikkat çeken Kocabaş,

''Kesin bilgi. Çankaya Otoparkı'yla ilgili hazırlanmış bir güçlendirme projesi yok. Ortada olmayan projedeki afaki rakamlara göre açıklamalarda bulunuyorlar.

Güçlendirme 150 milyon liraya biter, yeniden yapım 300 milyon lirayı bulur, o zaman yıkalım diyorlar. Ama hiçbir bilimsel dayanağı olmayan karar alıyorlar'' diye konuştu.