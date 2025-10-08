Son Mühür – Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Gençlik Kolları’nda yaşanan görev değişikliği, parti içinde özellikle gençlik kollarında ciddi tartışmalara yol açtı.

Görevden alınma tartışmaları CHP İzmir'e sıçradı

Bir süredir ilçe belediye başkanı ve ilçe başkanıyla aralarının bozuk olduğu bilinen Can Özdemir’in, Çiğli'de gerçekleşen mahalle delegasyon seçimlerinin ardından görevden alınarak yerine Mertcan Eroğlu’nun atanmasının yankıları ilçede ve ilde büyüyerek sürüyor.

Atama kararı İl Gençlik Kolları'ndan habersiz gerçekleşti

Parti içi kulislerden öğrenilen bilgilere göre CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik’in Çiğli’de gerçekleşen söz konusu atamadan haber olmadığını öğrenilirken, atama haberinin ardından tepki gösterdiği ve ayrıca konuyla ilgili CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile görüşmek istemeyerek söz konusu süreçte fikir ayrılığına düştükleri iddia edildi.

Başkan Çelik ve ekibi istifa mı edecek?

Öte yandan, Başkan Ruhsar Selis Çelik ve il gençlik kolları yönetim kurulu üyelerinin, kendilerinden habersiz gerçekleştirilen atama kararına karşı olağanüstü bir toplantı yapacağı ve söz konusu toplantıda, istifa dahil farklı olasılıkları da gündeme aldığı öne sürüldü.