Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı’nın kapatılması, kent gündeminde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Yılbaşı öncesinde alınan kapatma kararının ardından otoparkın 1 Ocak itibarıyla hizmet dışı bırakılması ve alternatif düzenlemeler, AK Parti Konak İlçe Teşkilatı’nın ve oda başkanlarının otopark önünde yaptığı açıklamayla siyasi polemiğe dönüştü.

Başdaş: Hissenizi esnafa devredin, işletsin

Büyükşehir'den hissesini esnafa devretmesini isteyen AK Parti İlçe Başkanı Sait Başdaş, “ 2019 yılında başlayan süreç. Burası arkadaki tarihi yapıların önü açılsın diye bu otoparkı kaldırmaya çalıştı. 2020 yılındaki İzmir depremi bunlar için bahane oldu. Sonra karok testi alınıyor ve sağlam çıkıyor. Daha sonra biz özel firmaya gidiliyor ve depreme dayanıksızdır diye rapor veriyor. 2020 yılında depreme dayanıksız diye rapor alındır ama ondan sonra buraya her gün 4 bin araç alındı. Burası Kemeraltı'nın can damarı. Burası hakkında önce yıkım kararı aldırlar sonra Cemil tugay rapora inanmadı ve buraya güçlendirme kararı aldı. Büyükşehir bunu da beceremeyeceği için burası yıkılsın dedi. Biz burada olduğumuz sürece buna müsaade etmeyeceğiz. Burası yüzde 51 hissesi vakıflar bölge müdürlüğünün ve ziraat bankasına ait. Büyükşehir 5 yıldır alternatif bir şey yapmadığı için buraya vakıflar bölge müdürlüğü ve ziraat güçlendirme kararı aldı. Madem yapın dediğiniz yere madem gidin bütün hakları devredin. Hakkınızı esnaf odalara devredin. Bütün masrafı onlar karşılayacak ve onlar işletecek. Buradan Büyükşehir belediye başkanına sesleniyoruz. Bu karardan vazgeçin. Vakıflara vermek istemiyorsanız dahi esnaf burada her şeyi üstlenecek. İşletme hakkına onlar sahip olsun. Hiçbir projesi olmayan Büyükşehir belediye başkanı ne yaptığını bilmiyor. Alsancak’ta kamuya ait yere sarı çakma yaparak insanları mağdur etti. Madem muaffakatnameyi güçlendirme diye verdin o zaman ya vakıflar bölge müdürlüğü burayı üstlensin ya da esnaf buranın işletmesini alsın” diye konuştu.

Buyrukçu: Derhal otoparkı açın!

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu,” Esnafımızın kendi araçları ve çeşitli yerlerden gelen insanların araçlarını koyduğu yer burası. İhaleden sonra güçlendirme zamanı var. Burası kapatılmış ancak otopark kapalı diye pankart bile asılmamış. Burada kaosa sebep oluyor. Kuyumcular esnafı olarak çok mağduruz. Bu şehri yöneten belediye başkanlarına sesleniyoruz. Derhal otoparkı açın” dedi.