1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Pendikspor maçındaki saha içi tartışma gerekçesiyle teknik heyet ve yönetim kurulunun ortak kararıyla kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak’ın affedildiğini açıkladı. İki oyuncu, olumlu tutumları ve teknik heyetin raporu doğrultusunda yeniden A takım kadrosuna dahil edildi.

ÖZÜR VE BAĞLILIK MESAJI

Kulübün açıklamasında, futbolcuların yaşanan süreç için taraftarlardan ve camiadan özür diledikleri, kulübün değerlerine bağlılıklarını vurguladıkları belirtildi. Yönetim kurulu, bu samimi yaklaşımı olumlu karşılayarak affetme kararı aldıklarını duyurdu.

DİSİPLİN, SAYGI VE BİRLİK VURGUSU

Sakaryaspor açıklamasında, kulübün temel ilkeleri olan disiplin, saygı ve birlik anlayışının hassasiyetle korunduğu belirtildi. Geçmiş olayların geride bırakılacağı ve takımın bundan sonra sadece sportif hedeflere odaklanacağı mesajı verildi.

HEDEF: TAKIM RUHU İLE BAŞARI

Kulübün devam eden bölümdeki en büyük önceliği, takım ruhunun pekişmesi ve sportif başarının elde edilmesi olacak. Caner Erkin ve Burak Altıparmak’ın yeniden takımda olmasının, bu hedefe katkı sağlaması bekleniyor.