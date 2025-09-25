Pendikspor – Sakaryaspor maçının 76. dakikasında futbol sahalarında nadir rastlanan bir olay yaşandı. Sakaryaspor kaptanı Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat attı. Olay, iki oyuncu arasında tartışma sonrası yaşandı.

Tartışma büyüdü, tokat geldi

Mücadelenin 75. dakikasında Sakaryaspor atağında Burak Altıparmak şutunu kullandı. Bu esnada Caner Erkin ile Altıparmak arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Caner Erkin, takım arkadaşının üzerine yürüyerek kafa kafaya geldi ve tokat attı. Hakem Burak Demirkıran, yaşanan olayın ardından Caner Erkin’e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Pendikspor farklı galibiyet aldı

Olayın damga vurduğu maçta Pendikspor sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada penaltıdan Clarke-Harris, 53. dakikada Yiğit Fidan, 59. dakikada Hüseyin Maldar ve 90+1. dakikada Ahmet Karademir kaydetti. Sakaryaspor’un tek golünü ise 31. dakikada Kakuta penaltıdan attı.

Puan durumu değişti

Alınan bu sonucun ardından Pendikspor puanını 14’e yükselterek üst sıralara tutundu. Sakaryaspor ise 8 puanda kalarak hayal kırıklığı yaşadı.