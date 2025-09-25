Fenerbahçe’de kongre sürecinin ardından başkanlığa seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Chobani Stadı’nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Törene çok sayıda yönetici, kulüp üyesi ve taraftar da katıldı.

Sadettin Saran: “Zor bir görev ama hep beraberiz”

Mazbata tesliminde konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çekti. Saran, “Zor bir görev. Seçildikten sonra buraya da gelerek verdiğiniz bilgiler… Hep böyle olmasını istemiştim. Biliyorum ki bir telefon uzağındasınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarla gezmek istiyorum. Artık buradayız, hep beraber” ifadelerini kullandı.

Ali Koç: “Yolumuz açık olsun”

Görevi Sadettin Saran’a devreden Ali Koç ise törene Başkanvekili Sertaç Komsuoğlu ve Genel Sekreter Burak Kızılhan ile birlikte katıldı. Koç, “Bence ülkemiz için örnek seçimler yaptık. Bizim dönemimizde doğru dürüst bir devir teslim yapamamıştık ama Sadettin Başkan’ın döneminde devamlı paslaşıyoruz. Ne zaman isterlerse bizim yönetim kurulu arkadaşlarımız yardımcı olmaya hazır. 38. başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde beraber kutlamayı nasip etsin” dedi.

Yeni dönemin ilk mesajı

Mazbata töreniyle birlikte Sadettin Saran resmen göreve başlamış oldu. Saran ve yönetiminin, önümüzdeki günlerde kulübün sportif ve mali yapısına dair kapsamlı bir çalışma başlatması bekleniyor.