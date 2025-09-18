Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangın Akköy yakınlarında başladı

Yangın, Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Arazözler, su ikmal araçları ve çok sayıda personel yangınla mücadeleye katılırken, havadan da helikopter ve uçaklarla müdahale sürüyor.

Alevler rüzgarla büyüyor

Yangının etkili olduğu bölgede rüzgarın zaman zaman şiddetini artırması, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Yetkililer, yangının çevre köyleri tehdit etmemesi için yoğun önlem aldıklarını belirtti.

Kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor

Ekipler, hem karadan hem de havadan yürüttükleri müdahaleyle yangını kontrol altına almak için büyük gayret gösteriyor. Bölgedeki soğutma çalışmalarının yangının tamamen söndürülmesinin ardından başlayacağı ifade edildi.