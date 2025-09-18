AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, yaklaşık bir yıl önce devraldığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Laçin, yazılı basın açıklamasında istifanın kendi kararıyla ve Genel Merkez’in bilgisi dâhilinde gerçekleştiğini belirtti.

“Bu bir veda değil, bayrak yarışı”

Laçin, açıklamasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. İl başkanı olarak görev yaptığı süreçte teşkilatlarla omuz omuza çalıştığını vurgulayan Laçin, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevimden, kendi takdirim ve Genel Merkezimizin bilgisi dâhilinde ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın aynı azim ve kararlılıkla çalışacağına inancım tamdır.”

Teşkilata ve hemşehrilerine teşekkür etti

Laçin, görev süresince destek veren genel merkez yöneticilerine, milletvekillerine, ilçe başkanlarına, kadın ve gençlik kollarına, belediye başkanlarına ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Muğlalı vatandaşlara da gösterdikleri ilgi ve destek için minnettarlığını dile getirdi.

Milletvekili Mete’nin tepkisi gündeme gelmişti

İstifanın ardından gözler, geçtiğimiz haziran ayında yaşanan tartışmaya çevrildi. AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda İl Başkanı Haluk Laçin’i sert sözlerle eleştirmişti. Mete, Laçin’in bakanlık ziyaretlerini milletvekillerinden bağımsız yürüttüğünü dile getirerek, “Siyaset cesur adamların işidir. Eğer birilerinden korkunuz varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi evde karınızın yanına oturun” ifadelerini kullanmıştı.

Muğla teşkilatında yeni süreç başlıyor

Laçin’in istifasıyla birlikte AKP Muğla teşkilatında yeni bir sürecin başlaması bekleniyor. Genel Merkez’in önümüzdeki günlerde boşalan il başkanlığı için yeni ismi belirleyeceği ifade ediliyor.