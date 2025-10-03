25 Eylül günü saat 15.35’te Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olay, okulda büyük panik yaratmıştı.

İddiaya göre, M.D.Y. (14) sınıf arkadaşı Y.C.’nin (14) ayağına basmıştı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.’ye yumruk atmıştı.

Darbenin etkisiyle kafasını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. ise arkadaşını yerde de yumruk ve tekmelerle darbetmeye devam etmişti. Nöbetçi öğretmenin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verilmişti.

Kalbi durdu, hayata döndürüldü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.’nin kalbinin durduğunu belirlenmişti. Ambulans içinde yapılan müdahale sonucunda kalbi tekrar çalıştırılan öğrenci, önce Biga Devlet Hastanesi’ne, ardından Çanakkale Üniversite Hastanesi’ne sevk edilmişti.

M.D.Y.’nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında ciddi hasar oluştuğu açıklandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 14 yaşındaki öğrencinin hayati tehlikesi sürüyor.

Eğitim müfettişi görevlendirildi

Çanakkale Valiliği, olay sonrası hızlı bir adım attı. Yapılan açıklamada, “Valiliğimizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata başlanmıştır” denildi. Soruşturma kapsamında okul müdürü ve iki yardımcısı tedbiren görevden uzaklaştırıldı.