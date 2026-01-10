Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısından sonra İstanbul genelinde 9 ayrı gece kulübüne baskın düzenledi. Bebek Otel ve Maslak'taki Klein Phonix mekanı operasyonun odak noktaları arasında yer aldı. Baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Can Yaman hakkındaki iddialar

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, gece mekanlarına yönelik yapılan denetimler ve aramalar sırasında ünlü oyuncu Can Yaman ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaman hakkında uyuşturucu kullandığına dair bir ihbar ve ifade bulunduğu öğrenildi.

Can Yaman'ın Adli Tıp Kurumu'na kan testine götürüleceği bildirildi. Oyuncunun soruşturmadaki konumu ve hakkındaki iddiaların detayları henüz netleşmedi. Can Yaman'ın suçlu olduğuna dair kesinleşmiş bir karar bulunmuyor ve adli süreç devam ediyor.

Selen Görgüzel havaalanında yakalandı

Operasyonun dikkat çeken bir diğer ismi Selen Görgüzel oldu. Survivor yarışmasından elenerek Türkiye'ye dönen şarkıcı ve oyuncu Görgüzel, havaalanında gözaltına alındı. Görgüzel'in uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarıyla yürütülen dosya kapsamında sorgulandığı belirtildi.

Gözaltına alınan diğer isimler arasında Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper de yer alıyor.

Soruşturmada 19 kişi tutuklandı

8 Ekim 2023'te başlayan soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Son yapılan işlemlerde savcılık tarafından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel'in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ve otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor.

3 şüpheli hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilirken, daha önce haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunan bazı şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Model ve sunucu Melisa Şahin ise yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı, İrem Sak ve Danla Bilic'in sonuçlarının ise negatif olduğu kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Can Yaman kimdir?

8 Kasım 1989 İstanbul doğumlu Can Yaman, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Yaman, 2014 yılında oyunculuk kariyerine başladı. Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve Viola come il Mare gibi yapımlarla tanınan oyuncu, son dönemde kariyerine İtalya'da devam ediyordu.