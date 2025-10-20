Genç futbolcu Can Uzun, son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Almanya’da futbol kariyerine hızla yön veren Can Uzun, sezon boyunca gösterdiği performansla Türk futbol kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Takımının orta sahasında görev yapan futbolcu, fiziksel özellikleriyle ve oyun zekasıyla ön plana çıkıyor.

Son dönemde Eintracht Frankfurt formasıyla Bundesliga’da dikkat çekici maçlara çıkan Can Uzun, Almanya-Türkiye futbol ilişkilerinde sıkça gündeme geliyor. Taraftarlar ve spor basını, genç oyuncunun gelişimini ve olası milli takım tercihlerini merak ediyor. Futbol kariyerindeki transfer geçmişi ve istatistikleri de kulüplerin ilgisini cezbediyor.

Can Uzun Kimdir?

Can Uzun, 11 Kasım 2005 tarihinde dünyaya geldi. Henüz genç yaşta olmasına rağmen Almanya Bundesliga'nın Eintracht Frankfurt ekibinde orta saha mevkisinde forma giyiyor. Can Uzun’un boyu 186 cm ve kilosu 75 olarak kayıtlı, sağ ayağıyla oynuyor. Futboldaki çıkışını öncelikle Nürnberg takımıyla gösterdikten sonra 2024 Temmuz'da Eintracht Frankfurt’a transfer oldu.

Türk asıllı olan Can Uzun, Almanya’da doğdu. Hem Almanya hem de Türkiye futbolunu yakından ilgilendiren oyuncunun gelecekteki milli takım tercihi de göze çarpıyor. Kulüp kariyerinde özellikle orta sahadaki etkili oyunu ve asist yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

Kaç Yaşında ve Nereli?

Can Uzun 11 Kasım 2005 doğumlu olduğundan şu anda 19 yaşında. Resmi bilgilerde boyu 186 cm ve kilosu 75 olarak görünüyor. Türk asıllı olan futbolcu Almanya’da dünyaya geldi. Alman futbol sisteminde yetişmesine rağmen, kökeni Türkiye’ye dayanıyor. Son yıllarda özellikle Türk ve Alman futbol kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Kariyerinden Detaylar

Eintracht Frankfurt forması altında Bundesliga’da bu sezon ilk 11’de birkaç kez şans buldu. Mevcut sezonda gol ve asist üretiminde gibi istatistiklerinde istikrar arıyor. Oyun tarzında orta saha hakimiyeti, pas yeteneği ve mücadeleci yönüyle ön plana çıkıyor. Transfer geçmişinde Nürnberg’den Eintracht Frankfurt’a geçişi dikkat çekiyor.

Sezon içinde bazı maçlarda ilk 11'de yer aldı. Özellikle 16 Şubat 2025’te oynanan Eintracht Frankfurt-Holstein Kiel maçında bir gol ve bir asistle skor üretti. Can Uzun, Almanya futbolunda oynayan Türk genç oyuncular arasında öne çıkıyor.

Oynadığı Takımlar ve Transfer Geçmişi

2021 yılında Türkiye formasıyla futbol kariyerine başlangıç yaptı.

2023'te Nürnberg ve Nürnberg A takımlarında sahaya çıktı.

Temmuz 2024’te Eintracht Frankfurt’a transfer oldu.

Şu anda Bundesliga’da Eintracht Frankfurt forması giyiyor.

Can Uzun, genç yaşına rağmen profesyonel futbol arenasında kendini gösteren, hem Almanya’da hem de Türkiye’de merak edilen bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Orta saha rolündeki performansı ve oyun disiplinini koruyan yapısıyla takip edilen isimler arasında yer alıyor.