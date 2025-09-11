Can Holding’e İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi, holding bünyesindeki 121 şirkete ve holdingin yönetici kadrosuna yönelik kayyum ataması kararı çıktı. Soruşturmanın temelinde suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalar yer aldı. Medya, enerji, eğitim, sağlık, lojistik ve turizm sektörlerindeki dev şirketlere ve markalara el konuldu.

Gözaltına Alınanlar Kaç Kişi? Kimler?

Soruşturma kapsamında Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu toplam 8 ila 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Can Holding’in üst yönetiminde bulunan bu isimlerle birlikte, şirketlerin içinde yönetici konumda bulunan isimlerin de gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanlar arasında holding sahipleri ve üst düzey yöneticiler öne çıkıyor. Medya sektöründe de Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT başta olmak üzere kanal yöneticilerinin listede yer aldığı aktarıldı.

TMSF Neden El Koydu?

TMSF’nin (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Can Holding’e el koyma gerekçesi ise şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması iddiaları oldu. Kurum, el konulan şirketlerin yönetimini geçici olarak devralarak hem istihdam hem de ekonomik düzenin korunmasını hedefledi. TMSF, şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı ve piyasa koşulları açısından sürdürülebilir olmayanların satış ya da tasfiyesiyle ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmeyi amaçladı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri genel merkez ve şirketlerde arama yaptı, el konulan markalar arasında medya, akaryakıt, elektronik, eğitim ve sağlık sektöründeki devler dikkat çekti.

Bu gelişmeler, Türkiye’de son dönemin en büyük finans ve medya operasyonu kapsamında öne çıktı, holdingin yönetimi tamamen el değiştirdi.