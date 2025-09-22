Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aynı cümlede kıyaslanmasına sert tepki gösterdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

“Cumhurbaşkanımız mazlumların yanında”

Bakan Tunç, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman adaletin sesi olduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, zalimin karşısında; mazlumların ve mağdurların yanında duran, adalet çağrısının öncüsü bir liderdir” ifadelerini kullandı.

“Netanyahu’nun adı ile yan yana getirilemez”

Tunç, Gazze’de kadın, çocuk ve sivilleri hedef alan saldırıların sorumlusu Netanyahu ile Erdoğan’ın aynı cümlede anılmasının büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize yapılmış açık bir saygısızlıktır” dedi.

“Çirkin algı operasyonları sonuçsuz kalacak”

Açıklamasında algı operasyonlarına da değinen Tunç, “Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla bağdaşmayan bu çirkin girişimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil, tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir” ifadelerine yer verdi.