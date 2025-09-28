Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt ve otogaz (LPG) sektörlerinde uygulanan promosyon ve kampanyalara dair mevcut Kurul kararında kapsamlı bir değişikliğe gitti. Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriş tarihi netleştirildi. Bu yenilik, tüketicilere sunulan finansal avantajların çeşitlenmesine olanak tanıyarak rekabet ortamını genişletmeyi hedefliyor.

Tüketici lehine finansal faydalarda çeşitlilik

EPDK’nın aldığı kararla birlikte, petrol ve LPG piyasalarında tüketicilere yönelik sunulan finansal promosyonlar artık daha esnek bir yapıya kavuşuyor. Yapılan düzenlemeye göre, şirketler tüketicilere sundukları avantaj seçenekleri arasına ücretsiz veya indirimli akaryakıt ya da otogaz LPG opsiyonunu eklemek zorundalar. Ancak bu şartın sağlanması kaydıyla, işletmelerin artık tüketici lehine olacak şekilde farklı finansal fayda seçeneklerini de kampanyalarına dahil etmesine imkân verildi.

Bu düzenleme, promosyonların tek tip olmaktan çıkıp, tüketicilerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha uygun, çok yönlü avantaj paketleri halinde sunulabilmesinin önünü açıyor. Örneğin, indirimli yakıt seçeneğinin yanı sıra, anlaşmalı kurumlardan indirim, puan biriktirme veya başka bir hizmetten faydalanma gibi ek finansal teşvikler de aynı promosyon çatısı altında sunulabilecek.

Yürürlük tarihi 1 Nisan 2026

EPDK’nın aldığı bu önemli karar, sektörde faaliyet gösteren dağıtıcı şirketlere ve perakende satış noktalarına hazırlık yapmaları için yeterli bir süre tanıyor. Promosyon yönetmeliğindeki değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde resmen yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren, petrol ve otogaz piyasalarındaki tüm promosyon faaliyetleri, genişletilmiş yeni Kurul kararı çerçevesinde düzenlenecek ve denetlenecek. Bu geçiş süreci, sektör paydaşlarının yeni kampanya modellerini ve teknolojik altyapılarını tüketiciye en verimli şekilde hizmet sunacak biçimde entegre etmelerini sağlayacak.