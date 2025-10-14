Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı işletme onay belgesiyle faaliyet gösteren Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi, sokak hayvanları ve hayvan bakımevlerinde yaşayan can dostların sağlıklı beslenmesi için üretimini sürdürdü. Tesis bugüne kadar yaklaşık 12 milyon TL değerinde 42 ton mama üretti ve bu mamalar hem Muğla genelinde hem de diğer illerdeki belediyelere ulaştırıldı.

“Can dostlar için üretim kesintisiz sürdü”

Üretilen mamalar yalnızca Muğla’daki hayvan bakımevlerinde değil, mama desteğine ihtiyaç duyan diğer belediyelere de gönderildi. Ayrıca tesis görevlileri, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki belediyelere ve özel idarelere mama üretim süreçleri konusunda formülasyon ve proses danışmanlığı sağladı. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına sürdürülebilir ve ekonomik bir çözüm sunan tesis, hem teknik altyapısı hem de çevreci yaklaşımıyla Türkiye’de örnek gösterilen bir model haline geldi.

“Bugüne kadar 42 ton mama üretildi”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Ziraat Mühendisi Uğur Uysal, tesisin çalışma sürecine ilişkin bilgi verdi: “Tesisimize gelen balık, tavuk gibi gıda ürünlerinden kompost teknolojisiyle mama ürettik. Ürettiğimiz mamaları başta Muğla’daki hayvan bakımevlerine ve 13 ilçemize ücretsiz olarak ulaştırdık. Sayın Başkanımız Ahmet Aras’ın destekleriyle bugüne kadar 42 ton mama ürettik. Türkiye’de ruhsat alan ilk belediyelerden biriyiz ve birçok belediyeye danışmanlık verdik.”

Başkan Aras: “Can dostlarımız için üretim devam edecek”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sokak hayvanlarının yaşam hakkını koruma konusundaki kararlılığa dikkat çekti: “Can dostlarımızın beslenme ihtiyacına kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sunmak amacıyla kurulan Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisi, ülke genelinde örnek bir model oluşturdu.

Ürettiğimiz mamalarla yalnızca ilimizdeki değil, mama desteğine ihtiyaç duyan diğer belediyelerdeki hayvanlara da katkı sağladık.

Büyükşehir Belediyesi olarak, hayvan haklarına saygılı, çevre dostu ve sürdürülebilir bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”