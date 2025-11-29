Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda altyapı çalışmalarını sürdürdü. Yatağan ilçesine bağlı Hacıbayramlar Mahallesi’nde, yoğun yağışların ardından zemin çökmesi yaşanan Delice Çayı üzerinde dere ıslah çalışmaları başlatıldı.

400 metrelik istinat duvarı

Çalışmalar kapsamında Delice Çayı boyunca toplam 400 metre uzunluğunda taş istinat duvarı planlandı. Projenin 300 metrelik bölümü tamamlanırken, kalan kısmın kısa sürede bitirilmesi hedeflendi.

Muhtardan teşekkür

Hacıbayramlar Mahalle Muhtarı İlhan Genek, köprü kenarlarında yaşanan çökmelere karşı önlem alınması talebinde bulunduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede inceleme yaparak çalışmaları başlattığını ifade etti. Genek, yapılan çalışmalarla bölgenin daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Teknik detaylar paylaşıldı

MBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi Burak Önsel, Delice Çayı üzerindeki çalışmaların özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan toprak kaymalarını önlemeyi amaçladığını belirtti. Önsel, 29 milyon 352 bin liralık yatırım kapsamında istinat duvarı imalatının büyük bölümünün tamamlandığını kaydetti.

Başkan Aras: “Önceliğimiz güvenlik”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın her noktasında vatandaşların güvenliğini öncelediklerini vurguladı. Aras, Hacıbayramlar Mahallesi’nde yaşanan zemin sorunlarının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, Delice Çayı’nda yapılan çalışmalarla altyapının güçlendirildiğini ifade etti.

Milyarlık ulaşım ve altyapı yatırımı

Başkan Aras, göreve geldikleri günden bu yana yol yapımı, bakım-onarım, sanat yapıları ve ilçe belediyelerine malzeme desteği dahil olmak üzere il genelinde toplam 2 milyar 272 milyon 422 bin liralık yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı.