Son Mühür - Altınova’da çam ağaçlarının gölgesinde konumlandırılan ve aynı anda 150 kişinin yararlanabileceği şekilde tasarlanan Altınova Mesire Alanı, bölge halkının kullanımına açıldı. Toplam 20 mangal ünitesi, ücretsiz otoparkı ve gece aydınlatmasıyla modern bir sosyal yaşam alanı oluşturan mesire alanı, kısa sürede Altınovalı ailelerden yoğun ilgi gördü.

Üç dönümlük alanda doğayla iç içe yeni yaşam alanı

Yaklaşık üç dönümlük bir alana yayılan proje, açıldığı ilk günden itibaren aileler ve gençler tarafından tercih edilen bir dinlenme ve sosyalleşme noktası oldu. Güvenli, temiz ve düzenli yapısıyla dikkat çeken mesire alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere yeni bir alternatif sundu.

“Altınova’ya değer katan bir yatırım”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, mesire alanının yapım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altınova’da yaşayan vatandaşların taleplerini dikkate alarak projeyi hızla tamamladıklarını belirten Başkan Ergin, şu ifadeleri kullandı:

“Hemşehrilerimizin uzun zamandır beklediği mesire alanını onların istekleri doğrultusunda planladık ve hayata geçirdik. Altınova’ya değer katan bu yatırımı halkımızın kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”