Son Mühür / Atakan Başpehlivan 237 denizcinin bir araya gelmesiyle kuruluş sürecini tamamlayan Camadan Vakfı, denizcilik mesleğinin temel değerleri olan emek, dayanışma ve vefa anlayışıyla yoluna resmen başladı. Vakıf yönetiminden yapılan açıklamada; denizcilerin yalnızca mesleki bir birliktelik değil, aynı zamanda ailelerine ve birbirlerine karşı taşıdıkları sorumluluk bilinciyle hareket ettiği vurgulandı.

Alper Akpeçe: Camadan gelecek kuşaklara devredilecek güçlü bir mirastır

Camadan Vakfı’nın Türkiye denizciliği için yeni bir sayfa olduğunu aktaran ve yeni bir dayanışma ile gelecek kuşaklara devredilecek güçlü bir miras olduğunu belirten Geçiçi Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akpeçe, “Camadan Vakfı adına önemli bir eşiği hep birlikte aştık. Kuruluş hedefimiz olan 200 üyeye ulaşmakla kalmadık; bu hedefi aşarak 237 kurucu üye ile yola çıkıyoruz. Bu, sadece bir rakam değil; denizcinin emeğine, ailesine ve birbirine duyduğu vefanın çarpıcı bir göstergesidir.

Kurucu dönem böylece resmen tamamlanmış; vakfımız artık Asil Üyelik sürecine geçmiştir. Bu aşama, Camadan’ın gerçek kurumsal omurgasının kurulacağı, vizyon–misyon–iç tüzük ve erkler ayrılığına dayalı modern yönetim yapısının hayata geçirileceği dönemdir. Bu vakfın amacı; denizcinin yalnızca görevdeyken değil, hayatının her anında yanında olmak; ailesine güven veren, meslek onurunu geleceğe taşıyan, sürdürülebilir ve şeffaf bir dayanışma vakfı kurmaktır. Camadan bu yönüyle, Türkiye denizciliği için yeni bir sayfa, yeni bir dayanışma kültürü ve gelecek kuşaklara devredilecek güçlü bir mirastır.” dedi.

“Her yeni katılım, denizcinin yarınlarına güç katacaktır”

Ayrıca vakfın bir kişinin değil denizcilik sektörünün ortak vicdanı olduğunu vurgulayan Akpeçe, şu ifadeleri kullandı: “Camadan; bir kişinin, bir grubun ya da bir mesleki oluşumun değil, denizcilik sektörünün ortak vicdanı olacak biçimde tasarlanmıştır. Her bir kurucu üyemizin katkısı, camadanın geleceğini şekillendirecek, her yeni katılım, denizcinin yarınlarına güç katacaktır.

Bu vakfın Geçici Yönetim Kurulu olarak kuruluş fikirlerimize sadık kalarak sizlere söz veriyoruz: Camadan, şeffaf, denetlenen, güçlü ve geleceğe hazır bir yapı olacaktır. Hiçbir denizci yalnız kalmayacak. Hiçbir denizci aile sahipsiz hissetmeyecek. Hiçbir emeğin hatırası kaybolmayacak. Bugüne kadar gösterdiğiniz emek, güven ve dayanışma için teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte; akılla, vicdanla ve ortak iradeyle yol alacağız.”