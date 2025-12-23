Son Mühür- TÜİK'in enflasyonunun yüzde 30'larda bulunduğu bir ortamda Borsa İstanbul yatırımcısı sermayesinin büyümekten çok küçüldüğüne tanık oldu.

BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana sadece yüzde 15 değer kazanarak yatırmcısını hayal kırıklığına uğrattı.

Yılın ilk günlerinde 500 dolar seviyelerinin konuşulduğu endeks 260 dolar seviyesinde yılı tamamlayacak gibi görünüyor.



Altın ve gümüşe yatıran kazandı...



Yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş ve altın oldu.

Yıla 3.000 TL'den başlayan gram altın Aralık ayında 6.250 TL'ye yükselerek yüzde 108 getiri sağladı.

2025'in ilk günlerinde 2.635 dolar olan ons altın yüzde 70'lik getiriyle 4.497 dolardan alıcı buluyor.

2025'in tartışmasız en başarılı yatırım aracı ise gümüş oldu.

Yıla 29 dolardan giriş yapan gümüş gelinen noktada yüzde 141'lik yükselişle 70 dolara dayandı.



Yılın son günlerinde piyasalar yatay...



Yılın son günlerinde piyasalardaki tabloyu değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Piyasalarda çok fazla bir şey yok altın rallisinin haricinde altın rallisi de hem global gerginliklere ve altın talebinin artmasına bağlı artık 2025 yılının son son zamanlarında Noel tatili ile birlikte yurt dışı piyasalarını yataylaştığını bizim piyasamızın da hareketsizleştiğini söylemek mümkün. Bir takım potansiyel gerginlikler var Suriye’deki çatışmalar gibi. Yeni yılın ilk günlerinde sanırım bunlar yeniden gündem olacak'' mesajı verdi.