Hatay’ın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi’nde yeni açılan bir işletmede cam kapıyı fark etmeyen müşterilerin yaşadığı kazalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Temizliği nedeniyle neredeyse görünmez hale gelen cam kapı, kısa aralıklarla birçok kişinin çarpmasına neden oldu.

Güvenlik kamerası o anları kaydetti

Görüntülerde müşterilerin cam kapıyı fark etmeyerek çarptığı, işletme çalışanlarının durumu şaşkınlık ve tebessümle karşıladığı anlar yer aldı. Video kısa sürede çevrede merak konusu oldu.

Uyarı etiketiyle çözüm aranıyor

Art arda yaşanan kazaların ardından işletme yetkilileri cam kapının görünürlüğünü artırmak için önüne uyarı etiketi yapıştırmaya karar verdiklerini söyledi. Amaç, yeni kazaları engellemek ve müşterilerin içeri daha güvenli girmesini sağlamak.

“Bir gün sonra çarptılar, ertesi gün üç kişi art arda…”

İşletmede çalışan 21 yaşındaki Eda Saraç, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Açılıştan bir gün sonra bir bayan gelip cama çarptı. Ertesi gün üç kişi art arda aynı yere çarptı.

Bir bayan kapıyı açtı sandım, içeri girecek diye ‘hoş geldiniz’ demek istedim ama bir anda geri döndü. Sonra bir ses duyduk, bu kez bir kurye çarpmış. ‘Kapı orada değil miydi?’ dedi.”

“Gülmemek elde değildi”

Saraç, zaman zaman komik anlar yaşadıklarını belirterek: “Dörtlü kız grubumuz vardı, onlar da cama çarptı. Artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.