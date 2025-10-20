Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, dünya ekosisteminin en önemli canlılarından arıların değerini yeni nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü “Çalışkan Arılara Merhaba” projesini sürdürüyor. Proje kapsamında Şehzadeler Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’ndan 20 öğrenci, Gölmarmara Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’ni ziyaret etti.

Arıların yaşam döngüsünü öğrendiler

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede, öğrencilere merkez eğitmeni Üzeyir Karaca tarafından iki saatlik kapsamlı bir eğitim verildi. Öğrenciler, gözlem kovanlarında arıların yaşam döngüsünü yakından inceleme fırsatı buldu. Arıların bitki tozlarını taşıyarak biyolojik çeşitliliğe katkı sağladığı, kovan içindeki iş bölümü ve bal üretim süreci öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.

“2 bin kavanoz bal üretimi yaptık”

Merkez eğitmeni Üzeyir Karaca, üç yıl önce kurulan tesiste bugüne kadar yaklaşık 2 bin kavanoz bal üretildiğini belirterek şunları söyledi: “Merkezimizde 150 arı kolonisi bulunuyor. Burada hem üretim yapıyoruz hem de genç zihinlere arıcılığın önemini anlatıyoruz. Eğitime katılan her öğrenciye bir kavanoz bal ve ‘Arkadaşım Arıcı’ kitabı hediye ediyoruz. Öğrenciler özellikle gözlem kovanlarında arıların doğa dengesindeki rolünü görmekten büyük heyecan duyuyor.”

Miniklerden doğa sevgisi mesajı

Ziyarete katılan öğrenciler de duydukları heyecanı paylaştı. 4. sınıf öğrencisi Asrın Eker, “Arıların dans ederek arkadaşlarını çağırdıklarını, polen toplayıp bal yaptıklarını öğrendim. Çok eğlenceliydi” dedi. Bir diğer öğrenci Elif Naz Çelik, “Arıların konuşmadan iletişim kurduğunu görmek benim için çok etkileyiciydi” ifadelerini kullandı. Mina İregöl ise, “Arıların kendilerini nasıl koruduklarını ve nasıl çalıştıklarını öğrendim. Çok heyecanlandım” sözleriyle duygularını paylaştı.

Eğitimler yıl boyunca sürecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin arıcılık eğitimi ve farkındalık programı yıl boyunca devam edecek. Proje, çocuklara hem doğa sevgisi aşılamayı hem de sürdürülebilir tarım bilincini kazandırmayı amaçlıyor.