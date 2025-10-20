Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yayılmasını önlemek için Yunusemre Yuntdağı bölgesindeki üreticilere ilaç ve eğitim desteği sağladı. Proje kapsamında 96 işletmeye antiparaziter ilaçlar dağıtıldı, hayvan sağlığını koruma eğitimi verildi.

Halk ve hayvan sağlığı için ortak çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve halk sağlığı hedefleri doğrultusunda, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi” kapsamında Pelitalan, Müslih ve Örencik Mahallelerinde aktif hayvancılık yapan 96 işletme ziyaret edildi.

Üreticilere ilaç desteği

Kene ve diğer dış parazitlerle mücadelede üreticilerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan belediye, çiftçilere 93 adet 100 mililitrelik ve 90 adet 500 mililitrelik antiparaziter preparat teslim etti. Bu destek sayesinde hayvanlarda parazit kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi, verimliliğin artırılması ve KKKA riskinin azaltılması hedeflendi.

Eğitimlerle bilinçli ilaçlama

İlaç dağıtımının ardından Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları üreticilere eğitim verdi. Eğitimlerde ilaçların doğru dozlarda ve zamanında kullanımı, uygulama yöntemleri ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin hayvanlardan insanlara bulaşma yollarının engellenmesi konularında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Kırsalda bilinçli mücadele dönemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem üreticinin maliyetini azaltan hem de halk sağlığını koruyan bu uygulamayla kırsal bölgelerde sürdürülebilir bir mücadele modeli oluşturdu. Proje kapsamında elde edilen sonuçların, ilerleyen dönemde diğer ilçelere de yaygınlaştırılması planlanıyor.