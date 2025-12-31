31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, iş dünyasının merakla beklediği 2026 yılı günlük yemek bedeli istisnası resmiyet kazandı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak olan vergi muafiyeti tutarı, bir önceki döneme oranla yüzde 25'lik bir artış göstererek KDV dahil 330 TL seviyesine ulaştı. Bu güncellemeyle birlikte işletmeler, çalışan başına günlük 330 TL’ye kadar yaptıkları yemek desteği ödemelerinde tam vergi muafiyetinden yararlanma hakkı elde etti.

Şirket bütçelerinde Pluxee ile stratejik tasarruf dönemi

Yemek bedeli ödemelerinin nakit olarak maaşa yansıtılması yerine yemek kartı sistemleri üzerinden yönetilmesi, 2026 yılında işverenler için maliyet yönetimi açısından çok daha stratejik bir konuma yükseldi. Pluxee tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yemek yardımını Pluxee yemek kartı aracılığıyla gerçekleştiren firmalar, 330 TL’lik gelir vergisi istisnasının yanı sıra SGK prim istisnasından da herhangi bir üst sınır olmaksızın faydalanma imkanı buluyor. Özellikle artan genel işletme maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, Pluxee’nin sunduğu bu vergisel avantajlar şirket bütçeleri için hayati bir önem taşıyor. Ölçeği ne olursa olsun yemek yüklemelerini bu sistemle gerçekleştiren kurumlar, her bir çalışan personeli için yıllık bazda 69.900 TL’ye varan bir tasarruf miktarına ulaşabiliyor. Ayrıca şirketler, bu mali kazancın yanı sıra operasyonel iş yüklerini minimize ederek genel verimliliklerini de artırma şansı yakalıyor.

Çalışan memnuniyetinde yan Hakların belirleyici rolü

Pluxee’nin güncel araştırmaları, çalışanların şirket tercihlerindeki temel motivasyon kaynaklarını ve yan hakların önemini çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Verilere göre, bir iş yerini cazip kılan unsurların başında yüzde 48 ile "tatminkar bir maaş" gelirken, hemen ardından yüzde 36 gibi yüksek bir oranla "yan haklar" yer alıyor. Bu ek menfaatler içerisinde ise yemek kartları, çalışanların en çok değer verdiği ve önceliklendirdiği faydaların zirvesinde bulunuyor. İşveren kanadında ise 2025 yılı verilerine bakıldığında, çalışanlarına maaş haricinde sosyal hak tanıyan işletmelerin oranının yüzde 79,9 olduğu ve bu desteklerin yüzde 65,7’sini yemek yardımının oluşturduğu görülüyor. 2026 yılındaki yeni vergisel teşviklerle birlikte, yemek yardımını profesyonel kart sistemlerine taşıyan şirket sayısında ciddi bir artış yaşanması öngörülüyor.

Geniş hizmet ağı ve artan alım gücü

Yemek ihtiyacının ötesinde; hediye, giyim ve ulaşım gibi çok boyutlu bir sosyal hak ekosistemi sunan Pluxee, sektörün en geniş üye iş yeri ağına sahip markası olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarına Türkiye genelinde 170 bin farklı noktada hem fiziksel hem de online alışveriş yapma özgürlüğü tanıyan marka, yemek kartlarını sadece bir öğle yemeği aracı olmaktan çıkarıp çalışan bütçesine doğrudan katkı sağlayan bir finansal enstrümana dönüştürüyor. Veriler, Pluxee kullanıcılarının kendilerine özel sunulan kampanyalardan faydalanma oranının geçen yıla kıyasla yüzde 51 arttığını gösteriyor. Yan haklarını bu sistemle alan çalışanların ek bir satın alma gücü kazanması, Pluxee’yi iş dünyasında hem işverenler hem de çalışanlar nezdinde bir numaralı tercih noktası haline getiriyor.