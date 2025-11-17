İnsan kaynakları süreçlerinde kritik rol oynayan performans değerlendirmeleri, çalışanların gelişim yolculuğunu destekleme ve şirket kültürünü güçlendirme potansiyeli taşıyor. Ancak son anketler, uygulamadaki algının çoğunlukla farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Çalışanların ihtiyacı gelişim odaklı değerlendirme

Kolay İK’nın LinkedIn üzerinden gerçekleştirdiği ankete 598 kişi katıldı. Ankete göre, çalışanların yüzde 66’sı performans değerlendirmesinin esas amacının maaş ve terfi kararları olduğunu düşünüyor. Yüzde 19’u hedeflerle uyumu ölçmek, yüzde 8’i çalışan bağlılığını artırmak, yüzde 7’si ise eğitim ve gelişim planı oluşturmak için yapıldığını belirtti.

Performans değerlendirme maaş ve terfide belirleyici

Çalışanlar, performans değerlendirme sonuçlarının maaş ve terfi kararları üzerinde etkili olduğunu vurguluyor. Her 100 çalışandan 21’i değerlendirmelerin bu kararları tamamen belirlediğini, 30’u kısmen etkili olduğunu ifade etti. Değerlendirmenin düşük etkili olduğunu düşünenler yüzde 25, hiç etkisi olmadığını düşünenler ise yüzde 24 olarak kaydedildi.

Kıdem algısı fırsat eşitliğini gölgede bırakıyor

Ankete katılanların yarısı, kıdemli çalışanların performans değerlendirmelerinde daha avantajlı olduğunu belirtti. Yüzde 25’i yeni çalışanların avantajlı olduğunu, diğer yüzde 25 ise kıdemin değerlendirmeyi etkilemediğini savundu. Bu sonuç, çalışanların terfi ve kariyer fırsatlarında eşitlik beklentisinin sürdüğünü gösteriyor.

Gelişim kültürü yerine “Ödül-ceza” algısı

Kolay İK COO’su Tunca Üçer, performans değerlendirmelerinin çoğu çalışan tarafından gelişim aracı olarak görülmediğine dikkat çekti. Üçer, “Performans değerlendirmenin esas amacı, güçlü yönleri ortaya çıkarmak, gelişim alanlarını netleştirmek ve sürdürülebilir geri bildirim kültürü oluşturmaktır.

Ancak ankette eğitim ve gelişim planlamasının sadece yüzde 7 oranında yer alması, çalışanların bu süreçten beklentilerini karşılamadığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda performans sistemlerinin kritik kararlarla ilişkilendirilmemesi, süreçlerin güvenilirliği ve şeffaflığı algısını zayıflatıyor” dedi.

Üçer, şirketlerin performans değerlendirmelerini maaş ve terfi kararlarıyla daha görünür biçimde ilişkilendirmesi durumunda hem çalışan güveninin hem de bağlılığının artacağını belirtti.