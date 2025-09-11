Cahit Karakaş, Türk siyasetinin ve parlamenter sisteminin önemli isimlerinden biri olarak 1928 yılında Bartın’da doğdu. Uzun yıllar boyunca milletvekilliği, Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulundu. 7 Eylül 2025’te Ankara’da, yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 97 yaşında vefat etti.

Cahit Karakaş Kimdir?

Karakaş, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu olup, Berlin Teknik Üniversitesi’nde su ekonomisi ve inşaatı üzerine doktora yaptı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığı ve Hollanda’da proje ve kontrol mühendisi olarak görev aldı. Bayındırlık Bakanlığı Limanlar İnşaatı Fen Heyeti Müdürlüğü’nün ardından Adalet Partisi ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden Zonguldak milletvekilliği yaptı. 1971-1971 yılları arasında Bayındırlık Bakanı ve Ulaştırma Bakanı olarak kabinede yer aldı. 1977’de TBMM Başkanlığı’na seçildi, görevini 1980 askeri darbesine kadar yürüttü. 1983 seçimleriyle Halkçı Parti’den yeniden milletvekili oldu ve parlamentoda çeşitli uluslararası kuruluşlarda Türkiye’yi temsil etti.

Cahit Karakaş'ın cenazesine katılan isimler arasında Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Cahit Karakaş Neden Öldü?

97 yaşında olan Cahit Karakaş’ın vefatı “yaşa bağlı rahatsızlıklar” nedeniyle gerçekleşti. Son dönemde sağlık sorunları yaşamı olumsuz etkiledi; herhangi bir hastalık ya da kaza bilgisi paylaşılmadı. Yaşının ilerlemesi nedeniyle yaşamını Ankara’da kaybetti; ölümü yakın çevresi ve siyaset dünyasında üzüntüyle karşılandı.

Cenaze Töreni Ne Zaman ve Nerede?

Cahit Karakaş için 11 Eylül Perşembe günü TBMM’de resmi bir tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze namazı Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılındı. Cahit Karakaş’ın naaşı Devlet Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze töreninde siyaset dünyasından isimler, ailesi ve Bartınlı hemşehrileri hazır bulundu; TBMM Başkanı ve devlet yetkilileri taziye mesajları yayımladı.

Türk siyasi hayatında geniş izler bırakan Cahit Karakaş’ın vefatıyla birlikte, hem mühendislik hem de siyaset alanındaki eserleri ve katkıları bir kez daha hatırlatıldı.