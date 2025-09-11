Salih Çil, uzun yıllar kamu ve özel sektörde üst düzey yönetici olarak görev aldı; özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri olan İSPER A.Ş. ve Sağlık A.Ş.’de genel müdürlük, TÜGVA Genel Merkez Müdürü ve SEBİT Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda sorumluluk üstlendi. Eğitim teknolojileri ve sosyal hizmet alanındaki projeleriyle tanındı. Salih Çil’in vefatıyla ilgili detaylar kamuoyunda büyük üzüntüyle paylaşıldı; cenazesi 11 Eylül’de İstanbul’da defnedildi.

Salih Çil Kimdir? Yönetici Kariyeri ve Hayatı

Salih Çil; İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık A.Ş., İSPER A.Ş., Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gibi kurumlarda satın alma, ihale ve genel müdürlük pozisyonlarını yürüttü. Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı, Medicana Eğitim Grubu, SEBİT Bilgi Teknolojileri alanında yönetici olarak görev yaptı. Salih Çil, 2021’de SEBİT Bilgi Teknolojileri’nin yönetim kurulu başkanlığına atanarak, koronavirüs sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim aldığı EBA’nın altyapısını kuran ekipte öncü rol üstlendi.

Salih Çil Neden Öldü? Vefat Sebebi

Salih Çil’in vefat nedeni kamuoyunda “ani hastalık” olarak açıklandı. Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve kısa süre içinde hastalığın ilerlemesi üzerine hayatını kaybettiği bildirildi. Sosyal medya ve kamu kurumlarının paylaştığı bilgilere göre, vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere kamuoyu tarafından derin üzüntüyle karşılandı.

Salih Çil Cenazesi Nerede ve Ne Zaman?

Salih Çil’in cenazesi 11 Eylül 2025 Perşembe günü İstanbul’da kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kamu kurumu ve vakıflardan çok sayıda yönetici, siyasi isim, sivil toplum temsilcisi cenazeye katılım gösterdi. Cenaze töreni sırasında ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti; ardından definin gerçekleştiği İstanbul’daki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.

Salih Çil’in vefatı, kamu ve eğitim sektöründe uzun yıllar hizmet veren bir yönetici olarak gündemde geniş yankı buldu. Eğitim projelerine ve sosyal sorumluluk alanındaki katkılarıyla tanınan Çil, genç yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu.