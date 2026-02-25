Son Mühür- Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir rövanş mücadelesine çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 play-off turu ikinci maçında İtalya temsilcisi Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Torino'da önemli 90 dakika

Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.

İlk karşılaşmayı 5-2’lik skorla kazanan Galatasaray, avantajla sahaya çıkacak. Aslanlar; galibiyet, beraberlik ya da iki farklı mağlubiyet durumunda adını son 16 turuna yazdıracak. Üç farklı yenilgi halinde uzatma bölümüne gidilecek, dört ve üzeri farkta ise tur atlayan taraf Juventus olacak.

Lig aşamasını 20. sırada tamamladı

Galatasaray, organizasyonun lig aşamasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 20. sırada yer buldu ve play-off turuna yükseldi.

Sarı kırmızlar, turu geçmesi halinde İngiliz ekiplerinden Liverpool ya da Tottenham Hotspur ile eşleşecek.

Muhtemel 11’ler

Juventus’un sahaya Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Conceiçao, Miretti ve Openda ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.

Galatasaray’da ise Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang ve Osimhen’in görev alması öngörülüyor.

Kadroda üç eksik

Sarı-kırmızılı ekipte Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA listesinde yer almadıkları için karşılaşmada forma giyemeyecek.

Dört isim kart sınırında

Galatasaray’da Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde olası son 16 turunun ilk maçında görev yapamayacakları bildirildi.