Son Mühür - Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanşı öncesinde düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Nijeryalı futbolcunun transferle ilgili soruya verdiği yanıt ise kısa sürede gündeme oturdu.

Juventus için övgü dolu sözler

Osimhen’e basın toplantısında, “İtalya’yla ilgili kapı tamamen kapandı mı?” sorusu yöneltildi. Yıldız futbolcu ise Juventus hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, "Juventus dünyanın en önemli futbol takımlarından bir tanesi. Yüksek seviyede futbol oynamış bir oyuncu olarak çok önemli isimlerle oynama şansı elde ettim" ifadelerini kullandı.

Geleceğine ilişkin konuşan Osimhen sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda parçası olduğum kulüpte çok mutluyum. Kalpten bağlı olduğum bir kulüpte ter döküyorum, gelecekte ne olacağı bilinmez. Ama sanırım dünyadaki oyuncuların yüzde 90'ı Juventus'ta oynamak isteyecektir. Ben de tabii ki 'neden olmasın' diyebilirim"

Taraftarlardan tepki yağdı

Osimhen’in açıklamaları özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı taraftarlar, yıldız oyuncunun kariyer planlaması açısından bu tür ifadelerin doğal olduğunu savunarak “Olabilir, profesyonel bir yaklaşım” yorumunda bulundu. Ancak bazı taraftarlar ise böylesine kritik bir maç öncesinde rakip kulüple ilgili bu sözlerin doğru olmadığını belirterek, “Böyle bir maç öncesi bu açıklama yapılmaz” görüşünü dile getirdi.