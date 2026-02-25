UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Atletico Madrid, Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında etkili bir performans sergileyerek adını son 16 turuna yazdırdı. İlk maçın 3-3’lük beraberlikle tamamlanmasının ardından İspanyol ekibi, rövanş karşılaşmasını 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

Rövanşta hızlı başlangıç

Madrid’de oynanan rövanş mücadelesine tempolu başlayan Atletico Madrid, 23. dakikada Alexander Sörloth’un golüyle öne geçti. Ancak Club Brugge, 36. dakikada Joel Ordoñez’in golüyle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Atletico fırtınası

Diego Simeone’nin öğrencileri ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Johnny Cardoso’nun kaydettiği gol, ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi.

Maçın kontrolünü tamamen eline alan Atletico Madrid, 76. dakikada Sörloth’un golüyle farkı açtı.

Sörloth’tan hat-trick performansı

Karşılaşmanın yıldızı olan Alexander Sörloth, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımının dördüncü golünü kaydetti ve hat-trick yaparak geceye damga vurdu.

Toplam skorda net üstünlük

İlk maçta 3-3 berabere kalan Atletico Madrid, rövanşı 4-1 kazanarak toplam skorda rakibine üstünlük kurdu ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi.