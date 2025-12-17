Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, oyuncunun transferi "Ailemize hoş geldin Alexis Antunes" ifadeleriyle duyuruldu. Ligde 29 puanla üst sıraları zorlayan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, bu hamleyle hücum hattındaki yaratıcılığı artırmayı planlıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda gerçekleşen transferin, takımın ofansif varyasyonlarını çeşitlendirmesi bekleniyor.

Alexis Antunes Kimdir?

Alexis Antunes Gomez, 31 Temmuz 2000 tarihinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde doğdu. Futbol kariyerine Servette altyapısında başlayan İsviçreli oyuncu, profesyonel kariyerinin büyük bölümünü bu kulüpte geçirdi. Asıl mevkisi on numara olan Antunes, aynı zamanda kanat forvet pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Genç yaş kategorilerinde İsviçre Milli Takımı formalarını da terleten Antunes, ilk A takım deneyimini 2018 yılında yaşadı. Kariyerinde kısa bir dönem İsviçre Challenge League ekiplerinden Chiasso'da kiralık olarak forma giydi. Burada sergilediği performans ve özellikle Lausanne Ouchy karşısında yaptığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çekti. Servette'e döndükten sonra takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Kariyer İstatistikleri ve Performansı

2025-2026 sezonunda Servette formasıyla toplam 18 resmi maça çıkan Alexis Antunes, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. İsviçre Süper Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi Elemeleri gibi farklı kulvarlarda boy gösteren oyuncu, toplamda 1.057 dakika sahada kaldı.

Servette kariyeri boyunca 130'un üzerinde resmi maça çıkan Antunes, bu süreçte 20'ye yakın gol ve çok sayıda asistle takımına katkı sağladı. Oyun zekası, pas yeteneği ve ceza sahası çevresindeki etkinliğiyle tanınan oyuncu, Göztepe'nin hücum organizasyonlarında kilit bir rol üstlenmesi için transfer edildi.