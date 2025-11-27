Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda en çok merak edilen konulardan biri ise sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in son durumu oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ekol TV’ye yaptığı değerlendirmede hem derbiye hem de sakat oyuncuların son durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi.

“Taraftarımız endişe etmesin, pazartesi en yüksek performansı göreceğiz”

Özbek, takımın son haftalardaki performansıyla ilgili soru üzerine Galatasaraylı taraftarlara güven verdi:

“Taraftarlarımız hiç endişe etmesinler, pazartesi günü sahada Galatasaray en yüksek seviyede performansını verecek. Sakatlıktan dönen oyuncularımız da kadroda olacak.”

Başkan, derbinin önemine vurgu yaparak, “Öncelikle güzel bir maç olmasını diliyorum. Gülen tarafın da Galatasaray olmasını arzu ediyorum. Çok önemli bir derbi, herkesi izlemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Osimhen için geri sayım: “Kadroda olması gerekiyor”

Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in durumu hakkında da net konuşan Özbek, şu açıklamayı yaptı:

“Osimhen’in pazartesi günü kadroda olması gerekiyor, olacak herhalde. Bugüne kadar yaptığımız konuşmalarda hedef öyleydi.”

“Sakatlıktan dönen birçok oyuncumuz kadroda olacak”

Özbek, yalnızca Osimhen’in değil, diğer sakat oyuncuların da büyük ölçüde takıma katılacağını belirtti:

“Diğer sakatlıktan dönen oyuncularımız da büyük ihtimalle kadromuzda olacak. Çok güzel bir takımla sahaya çıkacağız.”