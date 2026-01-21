Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmeni ilgilendiren tatil takvimi, aile planlamaları açısından büyük önem taşıyor. Peki 2026 nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? İşte MEB'in açıkladığı resmi tatil tarihleri...

2026 ikinci dönem ara tatili ne zaman?

MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili şu şekilde belirlendi:

Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi

16 Mart 2026 Pazartesi Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma

Öğrenciler 13 Mart 2026 Cuma günü son dersin ardından tatile girecek ve 23 Mart 2026 Pazartesi günü okullara geri dönecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil

Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler kesintisiz bir tatil fırsatı yakalayacak:

14 Mart Cumartesi - Tatil başlangıcı (hafta sonu)

- Tatil başlangıcı (hafta sonu) 15 Mart Pazar

16-20 Mart - Resmi ara tatil

- Resmi ara tatil 21 Mart Cumartesi

22 Mart Pazar - Tatil bitişi

Toplam: 9 günlük kesintisiz tatil

Ramazan Bayramı ile çakışıyor

Bu yılki ikinci ara tatilini özel kılan durum, Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma gününe denk geliyor. Bu sayede öğrenciler hem ara tatilini hem de bayram tatilini bir arada değerlendirebilecek.

2025-2026 MEB tatil takvimi özeti

Tatil Türü Başlangıç Bitiş 1. Ara Tatil (Kasım) 10 Kasım 2025 14 Kasım 2025 Yarıyıl Tatili (Sömestr) 19 Ocak 2026 30 Ocak 2026 2. Ara Tatil (Mart) 16 Mart 2026 20 Mart 2026 Yaz Tatili Başlangıcı 26 Haziran 2026 -

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte karneler dağıtılacak ve öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

Resmi tatiller

2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencileri ilgilendiren resmi tatiller:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

Yılbaşı Tatili 20-22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

İşçi Bayramı 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 26-30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı