Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmeni ilgilendiren tatil takvimi, aile planlamaları açısından büyük önem taşıyor. Peki 2026 nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? İşte MEB'in açıkladığı resmi tatil tarihleri...
2026 ikinci dönem ara tatili ne zaman?
MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili şu şekilde belirlendi:
- Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi
- Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma
Öğrenciler 13 Mart 2026 Cuma günü son dersin ardından tatile girecek ve 23 Mart 2026 Pazartesi günü okullara geri dönecek.
Hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil
Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler kesintisiz bir tatil fırsatı yakalayacak:
- 14 Mart Cumartesi - Tatil başlangıcı (hafta sonu)
- 15 Mart Pazar
- 16-20 Mart - Resmi ara tatil
- 21 Mart Cumartesi
- 22 Mart Pazar - Tatil bitişi
Toplam: 9 günlük kesintisiz tatil
Ramazan Bayramı ile çakışıyor
Bu yılki ikinci ara tatilini özel kılan durum, Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelmesi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma gününe denk geliyor. Bu sayede öğrenciler hem ara tatilini hem de bayram tatilini bir arada değerlendirebilecek.
2025-2026 MEB tatil takvimi özeti
|Tatil Türü
|Başlangıç
|Bitiş
|1. Ara Tatil (Kasım)
|10 Kasım 2025
|14 Kasım 2025
|Yarıyıl Tatili (Sömestr)
|19 Ocak 2026
|30 Ocak 2026
|2. Ara Tatil (Mart)
|16 Mart 2026
|20 Mart 2026
|Yaz Tatili Başlangıcı
|26 Haziran 2026
|-
Okullar ne zaman kapanacak?
MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte karneler dağıtılacak ve öğrenciler yaz tatiline başlayacak.
Resmi tatiller
2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencileri ilgilendiren resmi tatiller:
- 1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili
- 20-22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
- 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı
- 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 26-30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı