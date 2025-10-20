Son Mühür- Mert Turak ve Aslıhan Malbora’nın başrollerini paylaştığı “Eşyanın Tabiatı” adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam gerçekleştirildi.

Sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecede, kırmızı halıdaki şıklık ve oyuncuların heyecanı dikkat çekti.

Ulusoy’dan sevgilisine kuliste destek

Geçen yıl Barselona tatili dönüşü havalimanında görüntülendikten sonra aşkları ortaya çıkan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora çifti, galanın en çok konuşulan isimleri oldu.

Oyundan önce kulise giren Ulusoy, sevgilisine moral verdi. Seyirci olarak ön sıralarda yer alan ünlü oyuncu, sahnedeki performansı dikkatle izledi.

Finalde ayakta alkışladı

Yaklaşık iki saat süren oyunun sonunda, Çağatay Ulusoy sevgilisi Aslıhan Malbora’yı ayakta alkışlayarak destek verdi. Oyunun bitimiyle birlikte çiftin salondaki mutluluğu kameralara yansıdı.

Aslıhan Malbora: “Emin ellerdeyim”

Sahnede ilk kez rol alan Aslıhan Malbora, oyun sonrası duygularını paylaştı. Başarılı oyuncu, “İlk tiyatro oyunum. Süreç şahane geçti, ekibimiz çok güçlü. Emin ellerdeyim” ifadelerini kullandı.

Mert Turak’tan partnerine övgü

Oyunda Malbora ile başrolü paylaşan Mert Turak ise genç oyuncuya övgüler yağdırdı. “Aslıhan’ın oyunculuğunu zaten beğeniyordum. Tiyatroya olan ilgisi ve hazırlığı çok değerliydi. İnsan iyilerle çalışmak ister, Aslıhan yüreğini koyarak çalıştı” dedi.

Tiyatroda yeni bir dönem

“Eşyanın Tabiatı” galasıyla birlikte Aslıhan Malbora, sinema ve televizyon kariyerinin ardından tiyatro sahnesinde de ilk adımını atmış oldu. Oyun, eleştirmenlerden ve sanatseverlerden tam not aldı.