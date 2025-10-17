CHP İzmir örgütünde geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. İzmir il kongresine saatler kala, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç'ü il başkan adayı olarak gösterdi. Bu gelişme yerel teşkilat içerisinde sürpriz olarak değerlendirildi ve kongre blok listeyle gerçekleştirildi.

Çağatay Güç, daha önce Aliağa Belediye Başkan adayı oldu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yöneticilik yaptı. Kongre sürecinde, parti tabanında genç bir isme duyulan güven vurgusu öne çıktı. Çağatay Güç, tek aday olarak girdiği kongrede büyük bir destek aldı. Kurultay delegelerinin ve yönetim listesinin belirlenme sürecinde çeşitli tartışmaların yaşandığı belirtildi. Kongrede, "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla afişler salonun birçok yerinde yer aldı.

Genç yaşına rağmen siyasi tecrübesi dikkat çeken Çağatay Güç, adaylığı sırasında sosyal medya üzerinden birlik ve dayanışma mesajları verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de destek verdiği bu değişim, İzmir’de örgüt dinamiklerini gençleştirmeye yönelik bir adım olarak yorumlandı. Güç'ün yönetim listesine mevcut ve yeni isimler dâhil edildi, kadrosunda genç ve tecrübeli partililere yer verildi.

Neden Bayıldı?

CHP İzmir il başkan adayı Çağatay Güç, partisinin kongresinde konuşma yaptığı sırada kürsüde fenalaştı ve bayıldı. Olay anında salonda bulunan sağlık görevlileri hemen müdahalede bulundu ve Güç’ün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kongrede yaşanan bu olay nedeniyle programa yaklaşık 1 saat ara verildi.

Olayın ardından kongre devam etti ve yetkililer, başkan adayının durumunun takip edildiğini belirtti. Bayılma nedenine dair doktor raporu, kronik rahatsızlık veya başka bir açıklama bulunmuyor. CHP İzmir örgütünde yaşanan bu gelişme ilgiyle takip edildi.

Kimdir?

Çağatay Güç 1986'da doğdu. Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 7 yaşına kadar yaşadı, 1992'de Aliağa’ya taşındı. İlk ve orta öğrenimini Aliağa’da tamamladı, liseyi Alp Oğuz Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Üniversite eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi’nde inşaat mühendisi olarak aldı. Aktif olarak Atatürkçü Düşünce Derneği’nde çalıştı. Yerel yönetimlerde görev aldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.

Yönetim Listesi ve Teknik Detaylar

Çağatay Güç'ün başkanlığında oluşturulan liste hem mevcut yönetimden hem de yeni isimlerden oluşuyor. Yeni yönetim kadrosunda Karşıyaka ve Karabağlar gibi ilçelerden katılımlar dikkat çekiyor. Kongrede blok liste uygulandı ve 40 kişilik yeni yönetim kurulu belirlendi. Kongrede, tutuklu il başkanları ve eski yöneticiler için afişler asıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'nin önemli milletvekilleri ve parti yöneticileri kongrede yer aldı.

CHP İzmir İl Örgütü'nde yaşanan bu değişiklik, hem parti tabanında hem de yerel siyasette gençleşme ve yenilenme adımı olarak öne çıkıyor.