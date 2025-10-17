Evde dondurulmuş etleri çözdürürken yapılan hatalar, gıda zehirlenmelerine kadar varan ciddi sağlık risklerine yol açabiliyor. Uzmanlara göre etin çözülme süreci, en az pişirme kadar dikkat isteyen bir aşama. Çünkü yanlış yöntemler, bakterilerin hızla çoğalmasına neden olabiliyor.

Etin Çözülme Şekli Sağlığı Doğrudan Etkiliyor

Et dondurulduğunda mikroorganizmaların faaliyetleri durur, ancak tamamen yok olmaz. Çözme işlemi sırasında etin yüzeyi oda sıcaklığına yaklaşırsa, bakteriler yeniden aktif hale gelir. Gıda güvenliği uzmanları, etin hiçbir zaman oda sıcaklığında yani mutfak tezgahında açıkta çözülmemesi gerektiğini vurguluyor.

Etin güvenli şekilde çözülmesi için en etkili ve sağlıklı üç yöntem şu şekilde:

1. Buzdolabında Yavaş Yavaş Çözün

En güvenli yöntem, eti buzdolabının alt rafında, sızıntı geçirmeyen bir kapta yavaşça çözmektir. Bu yöntem, etin tamamı boyunca düşük sıcaklıkta kalmasını sağlar ve bakteri oluşumunu önler.

Tavuk, kıyma gibi hassas etler 1–2 günde çözülür.

Büyük kırmızı et parçaları 2–3 gün sürebilir.

Bu yöntemle çözülen et, eğer pişirilmeden kullanılmayacaksa tekrar dondurulabilir.

2. Soğuk Suda Çözme (Sızdırmaz Ambalajla)

Zamanı olmayanlar için ikinci güvenli seçenek, etin hava almayacak şekilde torbalanarak soğuk suya batırılmasıdır. Su her 30 dakikada bir yenilenmeli, etin sıcaklığı sabit tutulmalıdır. Bu yöntemle bir kilo et ortalama 1–2 saat içinde çözülebilir.

Ancak uzmanlar, bu şekilde çözülen etin mutlaka hemen pişirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

3. Mikrodalgada Defrost Ayarını Kullanın

Acil durumlar için en hızlı yöntem mikrodalgadır. Cihazın “defrost” veya “çözme” ayarı kullanılarak et kısa sürede çözülebilir. Fakat mikrodalga bazı bölgelere doğrudan ısı verdiğinden, etin dış kısmı kısmen pişebilir. Bu nedenle mikrodalgada çözdürülen et hemen pişirilmelidir ve tekrar dondurulmamalıdır.

Kaçınılması Gereken Tehlikeli Yöntemler

Eti mutfak tezgahında veya oda sıcaklığında bekletmek

Sıcak su altında çözmek

Güneş gören alanlarda veya kalorifer üstünde bırakmak

Bu yöntemler, etin yüzeyinin hızla ısınmasına neden olur ve zararlı bakterilerin çoğalması için uygun ortam yaratır.

Et Çözme Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Etin çözüldüğü kap, diğer gıdalarla temas etmemelidir.

Sızan et suyu mutlaka temizlenmeli, bulaş riskine karşı yüzey dezenfekte edilmelidir.

Çözülen etler mümkün olan en kısa sürede pişirilmelidir.

Uzmanlardan Uyarı: Tezgâhta Çözdürmek En Risklisi

Gıda güvenliği uzmanları, etin tezgâh üzerinde çözülmesinin en riskli yöntem olduğunu vurguluyor. Çünkü etin dış yüzeyi oda sıcaklığına ulaştığında bakteri sayısı dakikalar içinde milyonlara ulaşabiliyor. Bu durum, özellikle salmonella ve E. coli gibi bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor.