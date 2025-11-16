Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun 6. haftasında Portekiz, Porto’daki Dragao Stadyumu’nda Ermenistan’ı ağırladı. Baştan sona üstün oynayan ev sahibi ekip, sahadan 9-1 gibi tarihi bir skorla ayrıldı.

Bruno Fernandes hat-trick yaptı, hücum hattı şov yaptı

Portekiz’in gollerini 45+3, 52 ve 72. dakikalarda Bruno Fernandes; 7. dakikada João Neves'e asist yapan Veiga; 28. dakikada Gonçalo Ramos; 30, 41 ve 81. dakikalarda yeniden João Neves ve 90+2’de Conceição kaydetti. Ermenistan’ın tek golü ise 18. dakikada Spertsyan’dan geldi.

İlk yarıda fark açıldı, ikinci yarıda devam etti

Karşılaşma hızlı başlayan Portekiz, 7. dakikada açılış golünü bulurken, 30. dakikadan itibaren oyunu tamamen domine etti. İlk yarıda 4-1’lik üstünlük yakalayan Portekiz, ikinci yarıda tempoyu düşürmeden 5 gol daha atarak farkı iyice açtı.

Portekiz lider tamamladı

Alınan bu galibiyetle Portekiz, puanını 13’e yükselterek F Grubu’nu lider bitirdi ve Dünya Kupası finallerine direkt katılma hakkını elde etti. Ermenistan ise 3 puanda kalarak grubu alt sıralarda tamamladı.

Portekiz millileri Dünya Kupası modunda

Teknik direktör Roberto Martínez yönetimindeki Portekiz, grupta sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Özellikle genç oyuncular Bruno Fernandes, Joao Neves ve Gonçalo Ramos’un performansları, takımın Dünya Kupası öncesi form grafiğini yukarı taşıdı.