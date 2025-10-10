Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim’de kutlanıyor. Bu tarih seçimi Keltlerin Samhain Festivali’ne dayanıyor. Samhain, yaz mevsiminin bitişini ve kış mevsiminin başlangıcını simgeliyor. Keltler bu dönemin, ölüler ile yaşayanlar dünyası arasındaki sınırın en ince olduğu zaman olduğuna inanıyordu. Bu inanç, insanların kötü ruhlardan korunmak için kostümler giymesine ve büyük ateşler yakmasına yol açtı.

Zamanla Hristiyanlığın Avrupa’da yayılmasıyla birlikte, 31 Ekim Azizler Günü Arifesi olarak anılmaya başlandı ve bu iki gelenek birleşerek günümüzdeki Cadılar Bayramı’na dönüştü. Modern kutlamalarda ise çocuklar ve yetişkinler kostümler giyiyor, evler süsleniyor ve “şeker mi şaka mı” adıyla bilinen kapı kapı dolaşıp şeker toplama geleneği öne çıkıyor.

Cadılar Bayramı’nın temel amacı; Kelt kültüründe ölülerin ruhlarını yad etmek, kötü ruhları uzaklaştırmak ve hasat mevsiminin sonunu kutlamak. Günümüzde ise toplumsal bağları pekiştiren, eğlenceli ve katılımcı bir kültürel etkinlik olarak dünyanın birçok ülkesinde kutlanıyor.

Cadılar Bayramı’nda Neden Kostüm Giyiliyor?

Kostüm giyme geleneği Keltlerin kötü ruhları korkutmak için maskeler takmasıyla başladı. Günümüzde ise insanlar filmlerden veya hayal dünyalarından ilham alarak, ruhları canlandırmak ve kendilerini eğlenceli bir şekilde ifade etmek için kostümler giyiyor.

Cadılar Bayramı 31 Ekim’de kutlanıyor çünkü; eski Kelt takviminde bu gece “ölülerin ve yaşayanların dünyasının buluştuğu” zaman olarak kabul edildi, geçen yıllarda ise bu inanış eğlenceli kutlamaların ve toplumsal etkinliklerin bir parçası haline geldi. Cadılar Bayramı’nın amacı hem eski gelenekleri yaşatmak hem de yeni nesillerin topluca keyifli vakit geçirmesini sağlamak.