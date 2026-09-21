Mevsim geçişlerinde evlerde karşılaşılan fare sorununa karşı kullanılan doğal yöntemlerden biri beyaz sirke. Keskin kokusuyla dikkat çeken sirke, kemirgenlerin yoğun olarak geçtiği alanlara uygulanıyor. Farelerin güçlü koku alma duyusuna sahip olması bu yöntemin temelini oluşturuyor. Sirkenin baskın kokusu, kemirgenlerin yönlerini belirlerken kullandığı koku izlerini bastırıyor.

Bir bardak suya 3-4 kaşık ekleniyor

Karışımın hazırlanması oldukça basit. Bir su bardağı suya 3-4 yemek kaşığı beyaz sirke ekleniyor. Ardından karışım püskürtme şişesine aktarılıyor.

Fare hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda ise beyaz sirke sulandırılmadan doğrudan uygulanıyor.

Süpürgelik ve kapı eşiklerine püskürtülüyor

Uygulama öncesinde buzdolabının arkası, evye altı ve süpürgelik çevresindeki yemek artıkları temizleniyor.

Hazırlanan karışım daha sonra kapı eşikleri, pencere kasaları, duvar dipleri, süpürgelikler ve karanlık geçiş noktalarına püskürtülüyor.

Sirke kokusu zamanla uçtuğu için fare hareketliliği devam ettiği sürece uygulamanın günlük tekrarlanması öneriliyor.

Tek başına sirke yeterli görülmüyor

Karışımın yanı sıra farelerin eve girebileceği delik ve boşlukların kapatılması önem taşıyor. Açıkta yiyecek bırakılmaması ve yemek artıklarının düzenli temizlenmesi de kemirgenleri çeken unsurları azaltıyor.

Sirke yöntemi fareleri uzaklaştırmaya yönelik bir uygulama olarak kullanılıyor; evde devam eden veya yoğun bir kemirgen sorunu varsa giriş noktalarının tespit edilmesi ve kalıcı önlem alınması gerekiyor.