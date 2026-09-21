Mutfaktaki soğukkanlı tavırlarıyla öne atılan yarışmacının eğitimi ve geçmişi kısa sürede geniş kitleler tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle memleketi Trabzon'da hemşehrilerinden büyük destek gören Baştan, üniversite sıralarından beri hayalini kurduğu stüdyo ortamında hünerlerini sergiliyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısında tabaklarını cesur dokunuşlarla savunan yarışmacı, zorlu eleme turlarını tek tek aştı. Ana kadroya dahil oluşuyla birlikte stüdyodaki rekabeti yeni bir boyuta taşıdı.

MasterChef Buse Baştan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Buse Baştan, Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde doğup büyüyen ve üniversiteden yeni mezun olarak 20'li yaşlarının başında yarışmaya katılan profesyonel bir şef adayı.

Doğum tarihi ve net yaşı kamuoyuyla tam bir gün ve yıl olarak paylaşılmasa da 2026 yılındaki üniversite mezuniyeti genç yaşta olduğunu gösteriyor. Memleketinin köklü yemek kültürünü modern gastronomi kurallarıyla yorumlayan yarışmacı, Tonya'nın coğrafi lezzetlerini Türkiye'ye tanıtmayı amaçlıyor.

Buse Baştan ne mezunu ve ne iş yapıyor?

Buse Baştan, Trabzon Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden 2026 yılında mezun oldu ve mesleki hayatına mutfak profesyoneli olarak devam ediyor.

Üniversiteye hazırlandığı dönemden bu yana MasterChef sahnesine çıkmayı planlayan yarışmacı, aldığı akademik eğitimi pratik tecrübeyle birleştirdi. Mezuniyetinin hemen ardından yarışma mutfağına adım atarak kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Merak edilen başlık Doğrulanmış bilgiler Adı ve soyadı Buse Baştan Doğum yeri ve memleketi Trabzon (Tonya - Kalınçam) Yaş grubu 20'li yaşların başında Mezun olduğu okul Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (2026) Yarışmadaki durumu Yedek kadrodan ana kadroya yükseldi İlk tur tabağı Tomara otlu ve bal kabağı püreli kuzu pirzola

Buse Baştan MasterChef ana kadrosuna nasıl girdi?

Buse Baştan, ilk turda Karadeniz'e has tomara otu, bal kabağı püresi ve kuzu pirzola kombinasyonuyla jüriden iki "evet" alarak yoluna başladı.

Üçlü düello etabında rakiplerini geride bırakan genç yetenek, ana kadro seçmelerinde doğrudan seçilemeyince yedek yarışmacılar arasına girdi. 3 Ağustos 2026 tarihinde yapılan yedek kadro mücadelesinde grubunun en başarılı tabağını hazırlayarak yedekler listesinin zirvesine yerleşti. Son günlerdeki başarılı tabak performansının ardından beklenen sıçramayı yaparak ana kadro önlüğünü teslim aldı.