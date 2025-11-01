Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) yeni oyunu “Cadı Kazanı”nın prömiyeri, Kültürpark İsmet İnönü Sahnesi’nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra Genel Sekreter Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Mutaf ve Prof. Dr. Pınar Okyay da geceye katıldı.

Meltem Cumbul ve İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’nün de aralarında bulunduğu geniş kadro performansıyla büyük takdir topladı. Sahne dekoru ve ışık tasarımı da izleyicilerden tam not aldı.

“Bu tabloyla gurur duydum”

Oyun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları kutlayan Başkan Tugay, emeklere vurgu yaptı: “Bir buçuk yıllık çalışmanın ardından muhteşem bir tablo ortaya çıktı. İzmir’in ve Türkiye’nin daima en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Bu akşam burada hem seyirci hem de belediye başkanı olarak büyük gurur duydum. Oyuncularımızın performansını hayranlıkla izledim. Çok güzel çalışmaların devam edeceğine yürekten inanıyorum.”

Arthur Miller klasiği İzmir’de

20. yüzyılın önemli yazarlarından Arthur Miller’ın kaleme aldığı “Cadı Kazanı”, Salem Cadı Davaları üzerinden McCarthy dönemine eleştiri getiriyor. Oyunun yönetmenliğini Lemi Bilgin üstlendi. Dramaturji Duygu Kankaytsın, müzik tasarımı Kahir Emrah Oğuz, sahne tasarımı Anıl Ateş, ışık tasarımı Akın Yılmaz, kostüm tasarımı ise Deniz Bilgili tarafından hazırlandı.

Oyuncu kadrosunda Meltem Cumbul, Levent Üzümcü, Harun Özer, Selen Bayındır, Hayriye Çam, Ecem Aydın, Dine Altıok, Mehmet Onur Atbaş, Pelinsu Karayel, Başak Akbay, Şirin Saraçoğlu, Ayhan Anıl, Özgür Molla, Sonay Eren, Burak Şentürk, Berivan Kater ve Ceren Parlar yer aldı.

Biletler tükendi

İzmirliler oyuna yoğun ilgi gösterdi. “Cadı Kazanı”nın 1-2 ve 7-8-9 Kasım’daki gösterimlerinin biletleri günler öncesinden tükendi. 14-15-16 Kasım tarihlerindeki gösterimler için biletler sanatseverlerin ilgisine sunuldu.